صور.. منظمات بيئية تنظم وقفة احتجاجية في السليمانية وتحذر: الجفاف يهدد العراق

شفق نيوز/ حذرت منظمات تعنى بالبيئة في مدينة السليمانية، يوم السبت، من خطر الجفاف الذي يهدد العراق واقليم كوردستان بسبب السدود المائية لدول الجوار، وعدم وجود خطة استراتيجية لدى الحكومة لترشيد الماء.

وقال عضو منظمة حماة المياه الدولية، نبيل موسى، لوكالة شفق نيوز، ان "العراق يتجه نحو الجفاف بسبب السدود التي تشيدها ايران وتركيا وحبس منابع المياه التي تغذي العراق".

وشدد ان على "الحكومة والمجتمع الدولي اتخاذ موقف من هذا الوضع القلق حيث اشارت تقارير دولية الى ان هناك سبعة ملايين عراقي هجروا مناطقهم بسبب الجفاف خلال العامين الماضيين", مشيرا الى ان "مناسيب المياه القادمة من تركيا وايران انخفضت بنسبة 80% وهو شيء مقلق ومخيف اذا لم نجد حلاً لهذه المشكلة".

فيما لفت رئيس جمعية حماة دجلة، علي الكرخي، في حديثه لشفق نيوز، الى ان "حماية المياه مسؤولية الجميع وليست على عاتق الحكومة وحدها، ويجب ان يكون هناك برنامج لترشيد المياه والاستفادة منها زراعيا ووضع خطة سنوية ومعالجات حقيقية لازمة المياه".

واضاف "نعمل على مناهضة بناء السدود في ايران وتركيا لما لها من مخاطر على المستوى البعيد ونحن اليوم نقف ضد هذه السياسات وتلويث المياه والاسراف في استهلاكها، ولابد من وضع جدولة للري والاستفادة اكثر من كل قطرة ماء ونحن كتبنا لافتات تحمل رسائل لحماية المياه من البصرة حتى اقليم كوردستان".