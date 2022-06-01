صور.. منطقة بإقليم كوردستان تحتفي بيوم الطفل العالمي

شفق نيوز/ نظمت إدارة منطقة كرميان المستقلة في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، احتفالية تضمنت عدداً من الفعاليات احتفاء بيوم الطفل العالمي.

وأقامت دائرة ثقافة أطفال گرميان مجموعة من الفعاليات والنشاطات الفنية تضمنت معارض وإنشاد أغانٍ وعزفاً موسيقياً إلى جانب توزيع هدايا على الاطفال.

وقال مدير دائرة ثقافة أطفال گرميان، اسماعيل حسين فرحان، لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة أحيت اليوم، عيد الطفل الذي يوافق الأول من حزيران في الكثير من دول العالم"، مقدما التهنئة إلى "اطفال العراق وكوردستان".

وأضاف "نحن في دائرة ثقافة أطفال گرميان أقمنا بعض النشاطات الفنية والفعاليات الموسيقية والغنائية لرسم البسمة في وجوه الاطفال برعاية المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري وبإشراف المديرية العامة للثقافة والفنون في كرميان".

بدوره هنأ المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري، أطفال العالم واطفال كوردستان، وأكد أن "الأطفال هم من يبنون المستقبل لهذا يجب أن نهتم بتربيتهم وتنشئتهم من أجل مستقبل أفضل".

وتضمن الحفل الذي حضره مسؤولون حكوميون وحزبيون معرضاً لرسوم الأطفال وتقديم مقطوعات موسيقية وغنائية بحضور جمع غفير من الأطفال.

ويُحتفل باليوم الدولي لحماية الأطفال في 1 حزيران/ يونيو منذ العام 1950، وقد استحدث الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره الذي انعقد في موسكو عام 1949.

وما تزال عدة دول تحتفل بالمناسبة في الأول من حزيران/ يونيو، فيما تحتفل به دول أخرى في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، بحسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954، بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.