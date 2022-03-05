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صور .. ملكات جمال يُحيينَ مهرجان "الحلم" في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-05T19:18:48+0000
صور .. ملكات جمال يُحيينَ مهرجان "الحلم" في أربيل

شفق نيوز/ أقيم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجان "الحلم" تحت شعار (صناعة الحياة) بمشاركة عدد من ملكات الجمال السابقات في العراق ولبنان.

وقالت سوسن السيد رئيسة مؤسسة السوسن العالمية، لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان الحلم هو مهرجان الحياة ونحن مقبلون على شهر آذار ويسرنا ان نعود الى اربيل لأضفاء البهجة والسعادة على قلوب الحاضرين".

من جانبها قالت رولا عيسى ملكة جمال سابقة في لبنان، للوكالة "دعيت اليوم لأمثل لبنان الجريح.. انا اليوم سعيدة لما وصلت اليه كوردستان واحسست بأنني بين ناسي واهلي".

وشهدت الحفلة تقديم مجموعة عروض فنية وفقرات غنائية وتكريم عدد من الفنانين والإعلاميين.

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