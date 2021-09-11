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صور .. مقتل شابين بإطلاق نار داخل منتجع سياحي شمال شرق أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-11T05:52:32+0000
صور .. مقتل شابين بإطلاق نار داخل منتجع سياحي شمال شرق أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة أربيل وشهود عيان يوم السبت بأن شخصين قُتلا رميا بالرصاص في قضاء رواندوز شمال شرق المحافظة.

ووفقا للمصدر والشهود في تصريحهم لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع في الساعة الأولى من صباح اليوم في مصيف "جنديان" السياحي عندما فتح مجهول النيران صوب شابين أحدهما يبلغ من العمر 26 عاماً، والآخر بعمر 28 عاما ليرديهما قتيلين في الحال.

وتشير المعلومات المتوفرة بأن الشابين من اهالي قرية "كراوان" في القضاء المذكور وقد أُطلق عليهما النيران في مرآب المنتجع السياحي.

وبحسب المصدر والشهود فإن الحادث وقع بسبب مشكلة إجتماعية، وان الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشابين قبل وبعد وقوع الحادث

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