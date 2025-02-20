صور.. معرض فني في الجامع الكبير بالسليمانية للتخلي عن "التعليقات البذيئة"

شفق نيوز/ افتُتح في الجامع الكبير بمدينة السليمانية، يوم الخميس، معرض فني يحمل عنوان "التخلي عن التعليقات البذيئة"، في مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار المهذب والحد من ظاهرة الخطاب المسيء في الفضاء الإلكتروني.

وشهد المعرض حضور شخصيات ثقافية واجتماعية بارزة إلى جانب مواطنين مهتمين بالفن وقضايا السلوك المجتمعي.

وقال ميَوان قرداغي، المشرف على المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض، الذي يقام داخل أروقة الجامع الكبير، يضم مجموعة من اللوحات الفنية التي تعكس الآثار السلبية للكلمات المسيئة والتعليقات غير اللائقة، سواء في الحياة اليومية أو على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف "تهدف الأعمال المعروضة إلى إيصال رسالة بصرية قوية تحث على التفاعل المسؤول واحترام الآخر، مما يعكس البعد الأخلاقي والثقافي للمبادرة".

وبين قرداغي، أن "الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو نشر الوعي حول خطورة التعليقات السلبية وأثرها على الأفراد والمجتمع، والدعوة إلى استخدام لغة بنّاءة تساهم في خلق بيئة إيجابية، سواء في الحياة العامة أو في الفضاء الرقمي".

وأشار إلى أن، "المعرض لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الزوار، خاصة الشخصيات الثقافية والاجتماعية التي أكدت أهمية مثل هذه المبادرات في الحد من السلوكيات اللفظية الضارة وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل".

ويُشكل هذا المعرض خطوة جديدة ضمن الجهود الرامية إلى التوعية المجتمعية من خلال الفن، حيث يسعى المنظمون إلى ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول، سواء داخل الفضاء الإلكتروني أو في الحياة العامة.

ومع ازدياد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تزداد الحاجة إلى مبادرات من هذا النوع، والتي تسلط الضوء على أهمية إختيار الكلمات بعناية، إدراكًا لتأثيرها العميق على الأفراد والمجتمع.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير التعليقات المسيئة في الفضاء الرقمي على الصحة النفسية والسلم الاجتماعي، حيث باتت شبكات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للخطاب السلبي والتنمر الإلكتروني.