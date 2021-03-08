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صور.. معرض تشكيلي نسوي يحتفي بالمرأة الكوردية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-08T12:46:03+0000
صور.. معرض تشكيلي نسوي يحتفي بالمرأة الكوردية في السليمانية

شفق نيوز/ أقامت منظمة ردسن المعنية بالمرأة في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، معرضاً تشكيلياً لفنانات كورديات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت سارة محمد، عضو المنظمة، لوكالة شفق نيوز، إن المعرض أقيم بعنوان "المرأة هي الحياة" على قاعة المعرض الوطني في السليمانية، وتضمن أكثر من 50 لوحة تشكيلية مختلفة الأحجام لخمس فنانات كورديات، عبرّنا من خلالها عن احلام المرأة وطموحاتها وأهميتها في المجتمع.

وأضافت "نحن سعداء بافتتاح هذا المعرض لمجموعة من الفنانات اللاتي عبرن عن جمال وروح المرأة الكوردية من خلال لوحات بألوان زاهية وجميلة".

وفي وقت سابق اليوم، أحتفت الحكومة المحلية لمحافظة دهوك، باليوم العالمي للمرأة، من خلال تكريم عدد من النساء.

وقال السكرتير الإعلامي لمحافظ دهوك، مللت عصمت، لوكالة شفق نيوز، ان مراسم التكريم جرت اليوم في مبنى محافظة دهوك، لثمان نساء من مدينة دهوك والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى قضاء سنجار وذلك بمناسبة عيد المرأة العالمي.

وأشار إلى أن محافظ دهوك علي تتر، أكد سعي حكومة اقليم كوردستان الدؤوب لدعم وتأمين حقوق المرأة في مؤسسات القطاعين الحكومي والعام وفي المجالات الاخرى.

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