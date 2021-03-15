صور.. معرض تشكيلي للمرضى النفسيين في السليمانية

شفق نيوز/ لا شك أن إنسانا تعتريه خلال حياته اعتلالات نفسية بسبب ضغوط الحياة أو الصدمات ولأسباب كثيرة أخرى، البعض يتمكن من اجتيازها إلا أن آخرين قد لا تخدمهم الظروف للتعافي، لكنهم رغم ذلك لا يفقدون مواهبهم والجوانب المشرقة فيهم.

مستشفى الشهيد صلاح للامراض النفسية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، هي خير دليل واقعي على أن المشاكل النفسية لا تحول بالضرورة دون إظهار الإبداع، حيث أقام نزلاء المستشفى معرضاً تشكيلياً للرسوم والمنحوتات.

وقال مدير المستشفى الدكتور فهمي علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من المعرض هو اظهار مواهب المرضى النفسيين الذين كانت لديهم في السابق مواهب فنية لتكون جزءاً من علاجهم".

وأضاف أن "الادوية ليست العلاج الوحيد فالفن خطوة متقدمة في مجال العلاج ايضا، حيث تتم اعادة تأهيل المرضى تحت إشراف اساتذة متخصصين في المجال التشكيلي, وعند الانتهاء من علاجهم يعودون الى أُسرهم بمواهب فنية مختلفة حتى يستطيعون البدء بحياة جديدة طبيعية اسوة بالاخرين".

وبين علي ان المستشفى يضم 40 مريضاً نفسياً والمشاركين منهم في المعرض 10 اشخاص.