سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. معرض تشكيلي للمرضى النفسيين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-15T13:30:31+0000
صور.. معرض تشكيلي للمرضى النفسيين في السليمانية

شفق نيوز/ لا شك أن إنسانا تعتريه خلال حياته اعتلالات نفسية بسبب ضغوط الحياة أو الصدمات ولأسباب كثيرة أخرى، البعض يتمكن من اجتيازها إلا أن آخرين قد لا تخدمهم الظروف للتعافي، لكنهم رغم ذلك لا يفقدون مواهبهم والجوانب المشرقة فيهم.

مستشفى الشهيد صلاح للامراض النفسية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، هي خير دليل واقعي على أن المشاكل النفسية لا تحول بالضرورة دون إظهار الإبداع، حيث أقام نزلاء المستشفى معرضاً تشكيلياً للرسوم والمنحوتات.

وقال مدير المستشفى الدكتور فهمي علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من المعرض هو اظهار مواهب المرضى النفسيين الذين كانت لديهم في السابق مواهب فنية لتكون جزءاً من علاجهم".

وأضاف أن "الادوية ليست العلاج الوحيد فالفن خطوة متقدمة في مجال العلاج ايضا، حيث تتم اعادة تأهيل المرضى تحت إشراف اساتذة متخصصين في المجال التشكيلي, وعند الانتهاء من علاجهم يعودون الى أُسرهم بمواهب فنية مختلفة حتى يستطيعون البدء بحياة جديدة طبيعية اسوة بالاخرين".

وبين علي ان المستشفى يضم 40 مريضاً نفسياً والمشاركين منهم في المعرض 10 اشخاص.

related

"نجمع الألوان".. معرض تشكيلي في السليمانية (صور)

Date: 2021-01-21 16:25:18
"نجمع الألوان".. معرض تشكيلي في السليمانية (صور)

صور.. أعمال تشكيلية عالمية على أرض السليمانية

Date: 2021-03-02 14:15:38
صور.. أعمال تشكيلية عالمية على أرض السليمانية

صور.. معرض تشكيلي نسوي يحتفي بالمرأة الكوردية في السليمانية

Date: 2021-03-08 12:46:03
صور.. معرض تشكيلي نسوي يحتفي بالمرأة الكوردية في السليمانية

صور.. معرض تشكيلي لفنانين كورد بمشاركة دولية في قلعة كركوك

Date: 2021-03-11 10:19:58
صور.. معرض تشكيلي لفنانين كورد بمشاركة دولية في قلعة كركوك