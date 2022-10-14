صور.. معرض السليمانية الدولي فرصة لتوفير العمل

شفق نيوز / تستمر فعاليات معرض السليمانية الدولي بدورته الـ(15) وليومها الرابع على التوالي، حيث شهد المعرض يوم الجمعة، إقبالا جماهيريا واسعا.

وانطلقت فعاليات المعرض يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة أكثر من ١٥٠ شركة من ١٢ دولة عربية وأجنبية، ويستمر المعرض لغاية الـ١٦ من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتنوعت الشركات المشاركة وتوزعت ما بين القطاعين العام والخاص والنصف الآخر شركات عربية وأجنبية من دول: لبنان والأردن ومصر والإمارات وتركيا وإيران والهند وباكستان وأمريكا وفرنسا واليابان وبريطانيا وألمانيا.

وقال محمد أمين، ممثل احدى الشركات التجارية المشاركة في المعرض خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يعد أرضاً خصبة لفرص الاستثمار الصناعي وعقد الشراكة مع الجهات المحلية والاجنبية المشاركة ومد جسور التعاون لدعم الاقتصاد والنهوض بالصناعة الوطنية".

وأضاف أمين، أن "أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، شهدت زيارات لجموع كثيفة من المواطنين للتعريف بالمنتج المحلي والصناعة الوطنية" .

وأوضح أن "المعرض ينصب في خدمة الحركة التجارية ليس فقط في السليمانية وكوردستان فحسب، بل في العراق والمنطقة لأنها ستسهم في الترويج لمنتجات عالمية وأخرى محلية" .

من جانبه، رأى أمير محمد (أحد المتبضعين)، خلال حديثه للوكالة، أن "البضائع متوفرة بمختلف انواعها ومناشئها وهذا يمثل فرصة لنا نحن المتبضعين باختيار النوعيات الجيدة وبأسعار مناسبة تتناسب ونوعية المنتج حسب التنافس النوعي بين المناشئ" .

وأكد أمير، أن "الأسعار تعد جيدا مقارنة بأسعار تلك البضائع في الأسواق والمراكز التجارية هنا في السليمانية فالفارق واضح من حيث الأسعار" .

ومن جهتها، أشارت إيفان أحمد (إعلامية) إلى أن "المعرض هذا العام مختلف تماما عن الأعوام السابقة بسبب تنوع المنتجات المعروض وتنوع الشركات المشاركة، إضافة إلى وجود آلية جديدة للترويج في المعرض والمتمثلة بوجود ممثلي للمستشفيات العالمية والمحلية لإجراء فحوصات مختبرية ولعرض بعض انواع العلاجات النادرة" .

وأوضحت إيفان، خلال حديثها للوكالة، أن "المعرض يمثل فرصة نادر لتوفير فرص عمل كبيرة للعاطلين عن العمل عن طريق فتح وكالات للشركات المشاركة في المعرض في أسواق الاقليم وحتى في العراق والتي تسمون طريقة لجذب العاطلين عن العمل" .