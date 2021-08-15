صور.. مصور صحفي كوردي يوثق مقارعة الپيشمرگة للإرهاب بكتاب

شفق نيوز/ اقام المصور الصحفي بيساران توفيق، يوم الاحد، حفل توقيع كتابه المصور (وطن من نار - له نيشتمانى ئاگره.وه) في عاصمة اقليم كوردستان في اربيل.

وقال بيساران لوكالة شفق نيوز، على هامش حفل توقيع الكتاب الذي نظمه في مدرسة فرمنيك بمدينة اربيل، ان الكتاب عبارة عن مجموعة قصص صورية شاهدها ووقائع عايشها بنفسه، مؤكدا انه "ليس مهما لدي الوجوه التي ظهرت في الصور وانما بطولات الپيشمرگة ضد الارهاب".

واضاف ان "المهم في هذا الكتاب انه يمكن ان يكون شاهدا على هؤلاء الپيشمرگة خلال فترات بقائهم في جبهات القتال اكثر من تواجدهم في كنف عائلاتهم".

وعن اختيار اسم الكتاب قال بيساران "اعتقد انه اسم على مسمى لاننا قمنا بعمل قصص صورية وكيفية ايصال الرسالة وهي عبارة عن الحروب والنزوح والدمار الذي لحق بالبلاد".