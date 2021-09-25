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صور .. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث مروع بين أربيل ودهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-25T07:34:58+0000
صور .. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث مروع بين أربيل ودهوك

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم شرطة مرور محافظة اربيل الرائد فاضل حاجي يوم السبت بمصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير مروع وقع على طريق رئيسي يربط المحافظة بدهوك.

ووفقا للمتحدث في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه في الليلة الماضية وتحديدا في الساعة 11:30 دقيقة وقع حادث تصادم بين عجلتين على جسر "گوپال" الذي يربط مدينة أربيل مع دهوك والذي هو قيد الإنشاء ولم يكتمل لغاية الآن.

وأوضح أن التصادم وقع بين عجلة نوع "تويوتا كرولاياك"، مع عجلة نوع "فورد موستانكيك" على الجسر المذكور والذي بات جانباً منه يستخدم للمرور بسبب أعمال إعادة التأهيل.

وأشار المتحدث إلى أن الحادث نجم عنه مصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح بسبب خطأ ارتكبه سائق عجلة "التويوتا" عندما قاد بسرعة فائقة افقدته السيطرة على عجلته لتصطدم بالعجلة الأخرى وتسقط من أعلى الجسر، مبينا أن جميع الضحايا هم من ركاب العجلتين.

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