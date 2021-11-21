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صور.. مصرع وإصابة 7 مواطنين بحادث مروري في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-21T13:52:15+0000
صور.. مصرع وإصابة 7 مواطنين بحادث مروري في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الاحد، عن مصرع وإصابة سبعة مواطنين بحادث سير مروع,

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع في منطقة باني مقان على طريق جمجمال - كركوك، حيث اصطدمت سيارة مع بمركبة حمل، ما اسفر عن مصرع طفلين وامرأة وثلاثة رجال وإصابة آخر.

وبينت انه تم نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي في السليمانية لاستكمال الاجراءات القانونية، وإخلاء المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد معظم المحافظات العراقية لحوادث سير بشكل يومي بسبب سوء منظومة الطرق وعدم الالتزام بإرشادات السلامة والأمان.

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