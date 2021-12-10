صور .. مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث تصادم في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير وقع على الطريق الرئيس الرابط بمركز المدينة مع قضاء "كويسنجق".

وقال المتحدث باسم مديرية المرور المقدم فاضل حاجي في بيان، إن حادث تصادم وقع في الساعة 1.30 من صباح اليوم بين عجلتين أحداهما نوع "بيك أب"، والأخرى نوع "نيسان" خصوصي على طريق أربيل - كويسنجق.

وأضاف أن شخصاً لقي مصرعه فيما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح شديدة نتيجة الحادث.

وعزا المقدم حاجي سبب وقوع الحادث إلى السرعة الشديدة بالقيادة من قبل سائق عجلة الحمل الصغيرة "بيك آب" مما أدى إلى الخروج عن مساره، وعبوره إلى السايد الآخر لعجلة الـ"نيسان".