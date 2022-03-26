صور .. مصرع واصابة 15 شخصا بحوادث في اربيل ودهوك

شفق نيوز/ أفادت السلطات في إقليم كوردستان، يوم السبت، بأن شخصا على الأقل لقي حتفه فيما أُصيب 14 آخرون بجروح بأربعة حوادث في محافظتي أربيل ودهوك.

وقالت مديرية المرور في قضاء كويسنجق التابع لأربيل في بيان، إنه في الساعة السابعة من صباح اليوم وعلى طريق كويسنجق - اربيل و قرب قرية "باوقوب" فقدت عجلة نوع "تويوتا كورلا" نقل أجرة السيطرة على التحكم لتنقلب ليتوفى على اثرها شخص بالحال بينما أُصيب شخص آخر بجروح بليغة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بيان ثان قالت المديرية إنه اليوم وتحديدا في الساعة 5:30 دقيقة مساء على طريق "هيبة سلطان" أُصيب أربعة أشخاص بجروح جراء تصادم سيارتين إحداهما "نيسان سني"، والأخرى "فورد أوبترا".

وفي حادث ثالث في كويسنجق أُصيب شخصان بجروح مساء اليوم دهس سائق عجلة نارية احد المارة في شارع الجامعة قرب مطعم "لاس" مما أدى إلى اصابة سائق الدراجة والشخص الذي تعرض للحادث بجروح.

في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم شرطة مرور محافظة دهوك آزاد طه في بيان عن اصابة 7 أشخاص بحادث سير على الطريق العام بين بلدة "كلك"، ومنطقة "بردرش" قرب قرية "القادسية" ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.