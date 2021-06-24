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صور .. مصرع شخص واحتراق 100 دونم بانفجار لغم في قضاء "ماوت" بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-24T08:38:15+0000
صور .. مصرع شخص واحتراق 100 دونم بانفجار لغم في قضاء "ماوت" بالسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الخميس مصرع شخص و اندلاع حريق واسع النطاق الحق اضرارا فادحة بعشرات الدونمات جراء انفجار لغم في قضاء "ماوت".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حريقا واسع النطاق نشب في حدود قرية (گا براو) جراء انفجار لغم على أحد المدنيين.

وأضاف البيان أن منتسبي مركز شرطة الغابات في قضاء ماوت توجهوا إلى موقع الحريق بعد تلقيهم بلاغا بذلك،  وتمكنوا وبالتعاون مع أهالي القرية بعد بذل الكثير من الجهد من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتابع البيان أن الانفجار أسفر عن مصرع مواطن واحتراق 100 دونم من الحشائش والادغال والأشجار الطبيعية.

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