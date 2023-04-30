صور .. مصرع زوجين بحادث سير مروع في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور محافظة السليمانية، يوم الأحد، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير مروع على طريق عربت - السليمانية.

ووفقا لبيان مقتضب صادر عن مديرية المرور في المحافظة، فإن شخصين لقيا حتفهما بينما أُصيب الآخران بجروح.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث ناجم عن انقلاب عجلة نوع "بيك آب" على طريق عربت - السليمانية.

وتشير المعلومات إلى أن المتوفيين جراء الحادث رجل وامرأة (زوجان) إضافة إلى اصابة شخصين من اقربائهما كانا يستقلان معهما السيارة.