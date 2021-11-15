صور.. مسرور بارزاني: طبيعة كوردستان ملائمة لتصوير الأفلام السينمائية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين، على أهمية الدور المؤثر للسينما في التوعية المجتمعية، وفيما لفت إلى أن الأفلام السينمائية لم تتناول ما تعرض له الكورد من إبادات جماعية، أعلن دعم حكومته للسينمائيين.

وعبّر بارزاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح مهرجان دهوك السينمائي الدولي الذي حضرته وكالة شفق نيوز، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان وأثنى على منظميه، كذلك أبدى ترحيبه الحار بالضيوف والمشاركين كافة.

ورحب رئيس الحكومة بمشاركة الفنانين والسينمائيين الأفغان في المهرجان، وقال إن "الأوضاع في بلادهم عصيبة، وتشبه أوضاع بلدنا".

وأكد أن مثل هذه المهرجانات مهمة في النهوض بالسينما والفن وزيادة التعريف بإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن السينما يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً في التوعية المجتمعية.

وأضاف أن شعب كوردستان واجه على مر تاريخه عشرات الفواجع والإبادات الجماعية والسياسات العنصرية والإقصاء، مردفا "لقد اُرتكبت في السنوات الخمسين الماضية جرائم وحشية ضد شعب كوردستان، وما يدعو للأسف أن هذه الجرائم وتاريخ المآسي بحق شعبنا، لم تتناولها السينما كما ينبغي".

وأشار بارزاني إلى أن تاريخ شعب كوردستان يمكن أن يكون بحد ذاته موضوعاً سينمائياً، لا سيما وأنه حافل بمئات من قصص الملاحم والبطولات وزاخر بالقادة والزعماء والشخصيات والرموز الوطنية وحماة الوطن.

ولفت إلى أن جغرافيا وطبيعة إقليم كوردستان ملائمة جداً لتصوير الأفلام السينمائية، وإن حكومة إقليم كوردستان ترحب بالسينمائيين الذين يصورون مشاهدهم في أحضان طبيعة الإقليم، وهي مستعدة لتقديم أي مساعدة ودعم في هذا الصدد.

وجدد التأكيد على أن التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان تدعم الجهود الرامية لتطوير المجال الثقافي في الإقليم.

وتحدث رئيس الحكومة عن دعم حكومته للفن والسينما، وأوضح قائلاً "لقد قدمت الحكومة في العامين الماضيين، ووفقاً لإمكاناتها المتاحة، الدعم المادي والمعنوي للأعمال الفنية".

كذلك تطرق إلى الوضع المالي العصيب الذي عاشه إقليم كوردستان في العامين الماضيين نتيجة الأزمة المالية وتفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن إقليم كوردستان لم يتخطَ هذا الوضع لغاية الآن.

وبيّن أن العمل الرئيسي للحكومة في الوقت الراهن هو ضمان توفير الرواتب، وإلى جانب ذلك تعمل الحكومة على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والارتقاء بالمجال الفني والثقافي.

وانطلق مهرجان دهوك السينمائي الدولي في دورته الثامنة، مساء اليوم الاثنين، بمشاركة 94 فيلماً كوردياً وأجنبياً، ويستمر لمدة ثمانية أيام.