صور.. مسابقة لاختيار أجمل "قطة وكلب" في دهوك

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، في حديقة حيوانات محافظة دهوك فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحيوانات.

ونظمت دائرة البيطرة في دهوك معرضا مميزا لعرض الحيوانات الاليفة شمل مسابقات لاختيار اجمل قطة واجمل كلب.

وشارك في المسابقة 20 قطة و10 كلاب، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة مختصة من دائرة البيطرة وفق معايير عالمية ونقاط علمية.

وقالت الدكتورة سناء من دائرة بيطرة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث يهدف الى تعزيز الوعي باهمية الحيوانات الاليفة ودورها في حياتنا".

وأضافت، أن "اللجنة المختصة اعتمدت في اختيارها على مجموعة من المعايير العلمية المتعلقة بالصحة والمظهر والسلوك".

كوفان إسلام صاحب الكلب "روكي" الذي فاز بالمركز الأول في المسابقة عبر عن سعادته الغامرة بهذا الحدث وقال لوكالة شفق نيوز، "هذا الكلب اسمه روكي وهو معنا منذ أكثر من سنة، نحن نعتني به في المنزل ونحبه كثيرا فهو جزء من عائلتنا ونحرص على معاملته مثل أي فرد من أفراد الاسرة".