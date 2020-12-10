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صور .. مرور أربيل تطلق تحذيرا بعد إنهيارات جبلية على طريق حيوي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-10T07:43:22+0000
صور .. مرور أربيل تطلق تحذيرا بعد إنهيارات جبلية على طريق حيوي

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس من مخاطر تكرار الإنهيارات الجبلية على طريق باسرمه – قنديل في وقت طالبت فيه الجهات المعنية بالاسراع في تجريف جانبي الطريق من الصخور المتساقطة ليلة امس.

وقال المتحدث باسم المرور فاضل حاجي في منشور له على "فيسبوك" اليوم، إن تلك الانهيارات على الطريق المذكور تتسبب بإنخفاض مستوى الرؤية مما يشكل خطرا على حياة السائقين.

 ودعا المتحدث مديرية صيانة الطرق في اربيل الى الاسراع في التوجه الى المكان وتجريف الصخور المتساقطة، محذرا من بقاء تلك الصخور على جانبي الطريق وحصول مزيد من الانهيارات مما ينذر بوقوع "كارثة".

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