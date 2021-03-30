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صور.. مرور دهوك تنفذ حملة توعية بأهمية الإجراءات الوقائية من كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T12:51:10+0000
صور.. مرور دهوك تنفذ حملة توعية بأهمية الإجراءات الوقائية من كورونا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، عن نشر مفارزها في عموم مدن ومناطق المحافظة لتوعية المواطنين بمدى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤول قسم الاعلام والعلاقات في المديرية، ازاد طه، لوكالة شفق نيوز، ان مفارز المرور انتشرت في مركز واقضية ونواحي دهوك منذ يوم امس الاثنين بهدف توعية المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.

وأضاف ان حملة توعية سائقي المركبات بالالتزام بالاجراءات الوقائية ستستمر لثلاثة ايام وبعدها ستلجأ مفارز المرور الى محاسبة المخالفين بفرض غرامات مالية على من لا يلتزم بارتداء الكمامات الطبية، مشيرا الى ان المحافظة تشهد موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

ودعا طه المواطنين الى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية حفاظا على الصحة العامة.

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