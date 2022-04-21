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صور .. مرور السليمانية تحتجز سيارات (BMD) شاركت في سباق خطير

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-21T08:43:02+0000
صور .. مرور السليمانية تحتجز سيارات (BMD) شاركت في سباق خطير

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية، يوم الخميس، حجز خمس سيارات نظّم سائقوها سباقا في شارع "طاسلوجة" مما تسببت بمخاطر مرورية.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه "في وقت متأخر من الليلة الماضية وبعد تلقي قسم الرقابة المرورية في السليمانية إخطاراً ومعلومات بوجود عدد من السيارات المخالفة تخوض سباقا في شارع طاسلوجة وتسببوا بمخاطر مرورية".

ونوه البيان إلى أنه وعلى الفور وبالتعاون مع المرور ومفارز قوات الأمن الآسايش تم التمكن من ضبط خمس عجلات وارسالها إلى مرآب الحجر التابع لمديرية مرور محافظة السليمانية بينما يواجه السائقون القانون.

واكدت مديرية المرور في بيانها ان ظاهرة التسابق مخالفة مرورية وتنطوي على مخاطر وقوع حوادث خطيرة تؤدي الى الموت فضلا عما تحدث من ازعاج وقلق لدى الناس لذا فإننا سنواجه هذه المخالفة بشتى السُبل وسيواجه السائقون المخالفون القانون.

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