صور.. مراسم تخرج طلبة جامعة كوردستان

شفق نيوز/ أجرت جامعة كوردستان – هولير في أربيل، مراسم خاصة لتخرج دفعة من طلبتها، بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال المراسم، مخاطباً الخريجين، "بقدراتكم يمكن أن تصبح كوردستان حقاً مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً للعراق والمنطقة".

وأعرب عن ثقته بأن الخطط الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة لا يمكن أن يتحقق بدون مساعدة الشباب، وأردف: "نحن بحاجة إلى دعمكم".

وتأسست جامعة كوردستان- هولير في عام 2006 من قبل نيجيرفان بارزاني بصفته رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان آنذاك، وأراد بارزاني إنشاء مؤسسة تعليمية من شأنها أن تساهم في تطوير إقليم كوردستان من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم، وباللغة الإنجليزية. كونها وسيلة التعليم والتعلم، كما يورد موقع الجامعة.

وتقول إدارة الجامعة، "تتمثل فلسفتنا التدريسية تعليم طلابنا كيفية التفكير وليس التعليم، فإننا نسعى ليس فقط لغرس المعرفة الواقعية في طلابنا وإعطائهم المعلومات التي لا تفيد إلا في الفصل الدراسي، بل نسعى جاهدين لتدريب طلابنا على التفكير التحليلي النقدي وتزويدهم بالمهارات العملية التي ستكون مفيدة في مستقبلهم وظائف مهنية".

وتقدم الجامعة حاليًا درجات علمية في علوم الأعمال والإدارة، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الحاسوب والهندسة، هندسة الموارد الطبيعية.