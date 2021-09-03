صور .. محتجون يقطعون طريقاً حيوياً في محافظة دهوك

شفق نيوز/ قطع العشرات من المحتجين على سوء الخدمات اليوم الجمعة طريقا حيويا في محافظة دهوك.

وقالت شرطة المحافظة في بيان اليوم انه لفترة من الزمن قُطع الطريق الرئيسي دهوك - زاويته من قبل أهالي قرية "امينكي" بسبب انقطاع مياه الإسالة عنهم، وسرعان ما علم محافظ دهوك، ومدير الشرطة، والقائممقامية بالوضع.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة وضمن مهام مسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للأنشطة المدنية قامت مركز شرطة زاوية بحفظ التظاهرة.

وقد وجه كل من رئيس الحكومة المحلية، ومدير الناحية، ومدير ماء محافظة دهوك بأخذ الشكاوى من المحتجين وحل مشاكلهم ليتم بعدها فتح الطريق الرئيسي من دون أية أضرار.

وأشارت الشرطة إلى أن الوضع عاد إلى طبيعته وفتح الطريق أمام السير ذهاباً واياباً.