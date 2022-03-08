سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. محافظ دهوك يتهم تجاراً وأطرافاً سياسية برفع اسعار المواد الغذائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-08T16:25:39+0000
صور.. محافظ دهوك يتهم تجاراً وأطرافاً سياسية برفع اسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ اتهم محافظ دهوك علي تتر، يوم الثلاثاء، بعض التجار وأطرافاً سياسية بالوقوف وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، داعياً المواطنين إلى "الاطمئنان وعدم الخوف".

وقال تتر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه عقد اجتماعاً بعدد من تجار مدينة زاخو بشأن "الازمة يفتعلها بعض التجار والاطراف السياسية في اقليم كوردستان للتأثير على الرأي العام".

واكد أن "مخازن المواد الغذائية في المحافظة ممتلئة بالمواد"، داعياً المواطنين إلى "عدم الخوف من حصول ارتفاع كبير في الاسعار".

وأوضح محافظ دهوك، أن "الارتفاع قد حصل في عدد من المواد الغذائية بسبب الازمة العالمية".

ويشار الى دهوك شكلت لجان خاصة لمراقبة وضع الاسعار في الأسواق وقامت بإغلاق العديد من المحال التجارية في المحافظة بسبب مخالفتها للتعليمات الخاصة بعدم الاحتكار الذي يؤدى الى ارتفاع الاسعار.

related

هاجم شخصين واختفى.. حيوان مفترس يثير الذعر شمالي دهوك (فيديو)

Date: 2021-12-29 19:02:41
هاجم شخصين واختفى.. حيوان مفترس يثير الذعر شمالي دهوك (فيديو)

حكومة اقليم كوردستان تتخذ قرارات لمواجهة ارتفاع اسعار البيض وتوجه وفدا لبغداد

Date: 2019-06-26 13:43:41
حكومة اقليم كوردستان تتخذ قرارات لمواجهة ارتفاع اسعار البيض وتوجه وفدا لبغداد

صور وفيديو.. بلدية دهوك تستنفر لفتح الطرق وإنقاذ العالقين في الثلوج

Date: 2022-01-20 13:36:36
صور وفيديو.. بلدية دهوك تستنفر لفتح الطرق وإنقاذ العالقين في الثلوج

دهوك.. القبض على متهمين بجرائم سرقة وابتزاز

Date: 2021-11-09 09:31:34
دهوك.. القبض على متهمين بجرائم سرقة وابتزاز

حكومة الإقليم: سكان خزّنوا مواداً غذائية تكفيهم لسنة وسنلجأ لغير بلدان في إستيراد الزيت والقمح

Date: 2022-03-08 08:49:12
حكومة الإقليم: سكان خزّنوا مواداً غذائية تكفيهم لسنة وسنلجأ لغير بلدان في إستيراد الزيت والقمح

مهندس أغذية يرصد ظاهرة خطيرة بالتعامل مع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالإقليم

Date: 2021-09-14 10:40:07
مهندس أغذية يرصد ظاهرة خطيرة بالتعامل مع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالإقليم

صور.. ارتفاع الأسعار يسلب فرحة العيد من لاجئي مخيم دوميز

Date: 2021-05-11 13:57:28
صور.. ارتفاع الأسعار يسلب فرحة العيد من لاجئي مخيم دوميز

بصفوف مكتظة وانعدام بأساسيات التعليم.. المعاناة تلاحق النازحين لمدارسهم في دهوك

Date: 2022-02-24 15:08:27
بصفوف مكتظة وانعدام بأساسيات التعليم.. المعاناة تلاحق النازحين لمدارسهم في دهوك