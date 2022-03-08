صور.. محافظ دهوك يتهم تجاراً وأطرافاً سياسية برفع اسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ اتهم محافظ دهوك علي تتر، يوم الثلاثاء، بعض التجار وأطرافاً سياسية بالوقوف وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، داعياً المواطنين إلى "الاطمئنان وعدم الخوف".

وقال تتر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه عقد اجتماعاً بعدد من تجار مدينة زاخو بشأن "الازمة يفتعلها بعض التجار والاطراف السياسية في اقليم كوردستان للتأثير على الرأي العام".

واكد أن "مخازن المواد الغذائية في المحافظة ممتلئة بالمواد"، داعياً المواطنين إلى "عدم الخوف من حصول ارتفاع كبير في الاسعار".

وأوضح محافظ دهوك، أن "الارتفاع قد حصل في عدد من المواد الغذائية بسبب الازمة العالمية".

ويشار الى دهوك شكلت لجان خاصة لمراقبة وضع الاسعار في الأسواق وقامت بإغلاق العديد من المحال التجارية في المحافظة بسبب مخالفتها للتعليمات الخاصة بعدم الاحتكار الذي يؤدى الى ارتفاع الاسعار.