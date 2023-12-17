صور.. محافظة أربيل تحتفي بيوم العلم الكوردي

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأحد، مراسم الاحتفاء بيوم العلم الكوردستاني في مبنى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وحضر المراسم محافظ أربيل اوميد خوشناو والمديرون العامون في الحكومة المحلية لأربيل.

ويحتفل شعب كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 78 سنة وتحديداً في عام 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

وبعد 57 عاما اختار برلمان اقليم كوردستان يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان يتوسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر الى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، واما الأصفر فيعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.