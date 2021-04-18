صور لجبن "عقرة" الكوردي الأبيض والأصفر.. هل تذوقته من قبل؟

شفق نيوز / تشتهر مناطق قضاء عقرة شرقي محافظة دهوك بإقليم كوردستان، بصناعة الجبن المحلي المصنوع بطرق بدائية.

وينطلق موسم الجبن المحلي (الكوردي) في بداية موسم الربيع وينتهي في شهر آب من كل عام.

أبو علي، يمتهن تربية الحيوانات وخاصة الاغنام منذ عشرات السنين، في قرية بقضاء عقرة، ويشير لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "يعتمد في كسب رزقه على حليب الأغنام وتحويله إلى الجبن الكوردي المشهور في المنطقة".

بينما يقوم قاسم محمد، (أحد أكبر منتجي الجبن كوردي)، بـ"صناعة أكثر من 1200 كيلو من الجبن، ويبقي نحو 200 كيلو لعائلته"، بحسب قوله لوكالة شفق نيوز.

أما أحمد خيري، (صاحب محل لبيع الأجبان الكوردية) بالجملة، فيوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الجبن الكوردي يصنع من حليب الأغنام وكذلك من حليب الأبقار".

ويضيف خيري، أن "الجبن المصنوع من حليب الأغنام هو الأكثر رغبة من قبل المواطنين نظرا لطعمه ومذاقه الطيب و للونه شديد البياض، أما الجبن المصنوع من حليب الأبقار فيطغى الصفار على لونه".

وعن الكميات المتوفرة في السوق بقضاء عقرة، لفت إلى أن "طنين من الجبن الكوردي يتوفر يوميا في السوق بشكل عام، وأنه يقوم بشراء ما بين 400 إلى 500 كيلوغرام يوميا من المزارعين وأصحاب مشاريع تربية الأغنام والأبقار".

وبين خيري، أن "الكيلو الواحد يباع ما بين (5) إلى (7) آلاف دينار "، منوها إلى أن "سوق عقرة لصناعة الجبن أصبحت مركزا لمحافظتي أربيل ودهوك لشراء الأجبان المحلية".

وخلص إلى القول إن "وباء كورونا حال دون وصول المنتج خلال الموسمين الماضي والحالي إلى أسواق الموصل وبغداد كما الأعوام السابقة ما قبل ظهور الفيروس".