صور .. آلاف الإيزيديين من العراق والعالم يحتفلون بعيد الجما بمعبد لالش في دهوك

شفق نيوز / احتفل آلاف الأيزيديين في العراق والعالم، اليوم الجمعة، بعيد الجما في معبد لالش بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مير جهور عليّ وكيل امير الإيزديين في العراق والعالم في حديث لوكالة شفق نيوز ان "هذا العيد يعتبر العيد الاكبر عند الايزيديين وسيستمر لمدة سبعة ايام متتالية يقام فيها عدد كبير من الطقوس الدينية".

وأضاف ان "نتوقع قدوم اكثر من 200 الف إيزيدي إلى المعبد خلال الايام السبعة بالإضافة الى مسؤولين في الدولة وموظفي القنصليات الدولية في بغداد واربيل".

ويأتي هذا الاحتفال بعيد الجما في معبد لالش بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا.

ويحتفل الايزيديون في العراق والعالم بمراسم الحج الايزيدي وما يُعرف بعيد الجماعة "جمايا شيخادي"، والذي يستمر لمدة 7 أيام بطقوس دينية مختلفة في معبد لالش المقدس.