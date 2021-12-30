صور.. آلاف السياح يتوافدون على كوردستان لاستقبال السنة الجديدة بين الثلوج

شفق نيوز/ يتوافد آلاف السياح من مختلف المحافظات العراقية، يوم الخميس، على جبل كورك في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة بين الثلوج.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اكثر من سبعة الاف سائح، بحسب تأكيدات الجهات الرسمية في الاقليم، يتوافدون يومياً من مختلف محافظات العراق لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية في المناطق السياحية في جبل كورك بمحافظة اربيل للاستمتاع بالثلوج التي هطلت في اعالي الجبل.

واشار الى ان السياح يتوجهون يوميا الى المنتجعات السياحية في اعالي جبال اقليم كوردستان، وتتوقع الجهات المعينة زيادة كبيرة في اعداد السائحين خلال الايام المقبلة.