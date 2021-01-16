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صور.. كورك تمنح كل أُسرة من ضحايا البيشمركة 500 الف دينار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-16T09:47:36+0000
صور.. كورك تمنح كل أُسرة من ضحايا البيشمركة 500 الف دينار

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "شهيدان" في اقليم كوردستان، يوم السبت، أن شركة كورك للاتصالات منحت مبلغ نصف مليون دينار لأُسرة كل ضحية من قوات البيشمركة سقط في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال مدير فرع المؤسسة في كركوك، سيد خليل رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن شركة كورك للاتصالات، أعلنت وخلال مشاركتها في احتفالية الذكرى الـ30 على تأسيس مؤسسة "شهيدان"، عن منح مبلغ 500 ألف دينار لكل أسرة ضحية من قوات البيشمركة الذين "استشهدوا" أثناء حرب تحرير المدن من تنظيم داعش.

وبين رحيم أن لدى قوات البيشمركة 219 "شهيداً" خلال معارك التحرير والمنحة ستشمل الجميع من دون استثناء.

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