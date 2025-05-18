صور.. كوردستان تُدشّن أولى رحلات الحج جواً من أربيل ونينوى تستعد

شفق نيوز/ غادر مساء الأحد 146 حاجاً من إقليم كوردستان مطار أربيل الدولي متوجهين إلى المملكة العربية السعودية، في أول رحلة جوية ضمن موسم حج هذا العام، تحت راية علم كوردستان، وسط استعدادات مكثفة من حكومة الإقليم لتأمين سلاسة التفويج وسلامة الحجاج.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم، بشتوان صادق، خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار أربيل، إن “الحكومة اتخذت إجراءات شاملة لضمان تفويج الحجاج بصورة منظمة، تشمل الجوانب الإدارية والخدمية والتنظيمية، إلى جانب توفير مرشدين دينيين لمرافقة الحجاج طيلة الرحلة بالتنسيق مع المديرية العامة للحج والعمرة”.

وأشار صادق إلى أن هذه الرحلة الجوية هي الأولى من نوعها لهذا الموسم، في حين سبقتها رحلتان بريتان توجهتا إلى الديار المقدسة، مؤكداً أن تفويج الحجاج سيتم على مراحل متتابعة وبخطط مدروسة.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من المقرر أن يبلغ عدد حجاج إقليم كوردستان لهذا العام 5136 حاجاً، سيتم نقلهم جواً وبراً عبر دفعات منظمة.

وفي السياق ذاته، أعلن مدير مكتب الحج والعمرة في نينوى، خليل شريف، انطلاق أول رحلة جوية للحجاج من المحافظة الاثنين، عبر مطار أربيل الدولي.

وقال شريف لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلة الأولى ستضم ثلاث قوافل من حجاج نينوى، بإجمالي 144 حاجاً وحاجة"، مبيناً أن "الحجاج سيتوجهون من مدينة الموصل إلى أربيل بعد صلاة الفجر مباشرة، على أن تقلع الرحلة نحو الديار المقدسة في تمام الساعة 11 صباحاً".

وأكد شريف اكتمال الاستعدادات اللوجستية لضمان راحة الحجاج وسرعة إنجاز الإجراءات، مشيراً إلى أن رحلات إضافية ستنطلق تباعاً خلال الأيام المقبلة.