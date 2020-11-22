صور .. كوردستان تقطف ثمار الزيتون وعينها على صدارة توريد زيته بالمنطقة

شفق نيوز/ بدأ في إقليم كوردستان موسم قطف ثمار الزيتون مع نهاية فصل الخريف وقرب حلول الشتاء فهذا الموعد ينعش بالتزامن معامل تصنيع الزيت الذي يُستخرج من هذه الثمرة المقدسة لدى الديانات السماوية، والذي يرمز غصنها للسلام في العالم.

المهندس الزراعي سليمان شيخو صاحب أول معصرة حديثة للزيتون في اربيل والتي اسسها قبل عدة اعوام يقول إنه قبل نحو أسبوع باشر بتدشين معصرة حديثة أُخرى في قضاء شيخان بمحافظة دهوك.

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن الطاقة الإستيعابية للمعصرة الجديدة في دهوك هي 100 طن من الزيتون يوميا لتحويلها الى الزيت خلال 24 ساعة في حين الطاقة الإستيعابية لمعصرة اربيل تصل الى 50 طنا خلال اليوم الواحد.

المعصرتان تعملان بثلاث نوبات بسبب الاقبال الكبير من الفلاحين في تحويل محاصيلهم من الزيتون الى الزيت، بحسب شيخو.

ويمتلك صاحب المعصرتين مزرعة للزيتون في اربيل تضم قرابة 42 الف شجرة.

ويقول انه بصدد بناء مزرعة اخرى، وباشر العمل فيها بمحافظة دهوك وهي تضم نحو 100 الف شجرة زيتون.

وأصبح شيخو المورد الرئيسي لشتلات الزيتون في الإقليم، وحاليا لديه مشتل يستعد لطرح 50 الف شتلة في الموسم الحالي وجميعها من الاصناف الجيدة.

والاصناف الموجودة في المشتل هي: النيبالي، والسوراني، والخلخالي، والعفريني.

بدوره يقول حمد حسين المتحدث باسم وزارة الزراعة في الاقليم لوكالة شفق نيوز، انه منذ عام 2008 وحكومة اقليم كوردستان العراق تهتم بزراعة الزيتون ومثلما جنوب العراق معروف بزراعة النخيل فان كوردستان ايضا مشهورة بزراعة هذه الثمرة ونريد ان نحول الاقليم الى مورد رئيسي للزيتون وزيته.

ويتابع بالقول انه خلال الاعوام المنصرمة استوردنا مئات الالاف من الشتلات من عفرين السورية وايضا من أسبانيا.

وعن اعداد اشجار الزيتون في الاقليم يقول حسين حاليا ليست لدينا احصائيات دقيقة ولكن نستطيع القول ان اشجار الزيتون في كوردستان وصل عددها لنحو اربعة ملايين شجرة بعد ان كان عددها لايتجاوز مائتي الف شجرة في 2008.

وزاد الاقبال على زارعة اشجار الزيتون والاهتمام بها من قبل الفلاحين في الاقليم، وفقا للمتحدث الرسمي.

ويضيف حسين قائلا "قمنا خلال السنوات السابقة بتجهيز الفلاحين باجهزة الري والتنقيط، وتوفير الشتلات لهم ووصلنا اليوم الى هذه المرحلة وحاليا هناك سبعة معاصر لانتاج الزيتون في اقليم كوردستان ومازال العمل جارياً لتدشين اخرى.