صور .. كوادر وتلاميذ مدرسة عالمية في السليمانية يحتجون على تردي الخدمات

شفق نيوز/ تظاهر طلاب وكوادر التعليم في مدرسة "سابيس العالمية" الأهلية في السليمانية اليوم الأربعاء احتجاجا على تردي الخدمات فيها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن التلاميذ وذويهم فضلا عن كوادر مدرسة "سابيس العالمية " في السليمانية تظاهروا اليوم أمام مبنى المدرسة واضربوا عن الدوام وذلك للمطالبة بصرف رواتب الكوادر التعليمية المتأخرة منذ أشهر وكذلك نقص الخدمات الاساسية في المدرسة وعدم وجود إدارة للمدرسة.

واضاف مراسلنا أن عدد التلاميذ يتجاوز عددهم 1000 تلميذ مع العشرات من الكوادر التعليمية والإدارية في المدرسة.

واشار الى ان المحتجين طالبوا وزارة التربية بالتدخل لحل تلك المشكلات.