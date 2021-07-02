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صور .. كهرباء اقليم كوردستان تُصلح برجين للطاقة تم تفجيرهما في مخمور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-02T11:47:20+0000
صور .. كهرباء اقليم كوردستان تُصلح برجين للطاقة تم تفجيرهما في مخمور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الجمعة عن تفجير برجي للطاقة في قضاء مخمور.

ووفقا لبيان الوزارة فإن البرجين ينقلان الكهرباء من محطة أربيل الجنوبية إلى محطة "قرجوغ" المتنقلة في مخمور.

وتابع البيان أن فرق نقل الكهرباء في أربيل بدأت في إصلاح البرجين رغم حرارة الصيف، مشيرا إلى أنه من المتوقع إصلاحهما والحصول على الكهرباء اليوم.

ونشرت مديرية كهرباء محافظة اربيل صور تفجير برجي لنقل الطاقة 132 KV في مخمور من قبل أشخاص مخربين.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوات ناسفة في ناحية "ديبكه" التابعة لقضاء مخمور الواقع جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن تفجير البرجين تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ناحية ديبكة، مشيرا إلى أن التفجير حدث في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

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