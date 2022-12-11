صور.. كلار تنظم النسخة السابعة من مسابقة صحافة حقوق الإنسان

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة كلار التابعة لادارة منطقة گرميان بإقليم كوردستان، اليوم الاحد، النسخة السابعة من مسابقة صحافة حقوق الإنسان لاختيار ٲفضل تقریر صحفي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المسابقة شارك فیها أكثر من ثلاثین من الصحفیین الشباب.

وقالت الناشطة هيفاء مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "الحفل شهد تكریم ثلاثة صحفيين من بين 31 صحفياً وقد حضره مجموعة من كبار الصحفیین والمسؤولین الحكومیین.

واضافت مجيد، ان "هذه المسابقة تقام سنویا برعایة ومنظمة (NED)، وتقدم فيها التقاریر الصحفیة المشاركة في المسابقة ٳلی لجنة مختصة لاختيار ثلاثة تقاریر وفق معاییر علمیة ومهنیة لتكریم أصحابها".

واشارت هيفاء الى ان "المسابقة تخللها حلقة نقاش حول تغطية حقوق الإنسان في الإعلام الكوردي للصحفيين ياسين طه ودلشاد أنور".

وبينت هيفاء مجيد ان "31 صحفيا شاركوا بـ 31 تقريرا، في هذا الموسم، وكانت 55٪ من التقارير المشاركة صحفية و45٪ تقارير فيديوية، فيما كان 61٪ من المشاركين من الذكور و 39٪ من الإناث، ومن حيث الجغرافية وردت التقارير من محافظات اقليم كوردستان الاربع وادارات گرميان ورابرين وزاخو وكركوك".

وذهبت الجائزة الأولى لتقرير: (كيف تحرم قلة الهوية طفلة ست سنوات من التعليم) الذي أعده الصحفي: عمار عزيز ، وجاء في المركز الثاني تقرير: (بيت الشباب ، وقلق أيتام المدينة) من إعداد الصحفية نجاة محمد ، فيما كان المركز الثالث لتقرير "لؤلؤة في طين الحياة"، من إعداد الصحفي فاضل حمه رفعت.

كما قدم في المسابقة عرضاً موسيقياً لموسيقيين شابين من منطقة كلار .

ومنذ سبع سنوات ، ينظم الصندوق الوطني للديمقراطية ، هذه المسابقة بهدف زيادة تعزيز قضايا حقوق الإنسان في الصحافة والصحافة المهنية بشكل عام.