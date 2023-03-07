صور .. كسر يطال أنبوب ماء الأفراز الثالث في أربيل

شفق نيوز/ كُسر الأنبوب الناقل لمياه مشروع الإفراز الثالث في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح اليوم الثلاثاء لأسباب غير معروفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الصيانة التابعة لمديرية ماء ومجاري أربيل شرعت بإصلاح هذا الكسر.

من جهته قال زردشت عبد الخالق مدير ماء اربيل لوكالة شفق نيوز، إن "نعمل حاليا على صيانة هذا الجزء الذي تعرض للكسر، متوقعا الانتهاء من عملية إصلاح الأنبوب خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن المديرية ماضية في مشروع تغيير أنابيب مشروع ماء الإفراز الثالث، مؤكدا أن الأنبوب الحالي قديم ومتهالك وان التحالف الدولي من قام بتأسيسه في العام 2006.

وكانت مديرية ماء أربيل قد أعلنت نهاية العام 2022، المباشرة بالمرحلة الأولى من تغيير أنابيب مشروع ماء الإفراز الثالث، بعد تعرضه لأضرار وتكسرات خلال الفترات الماضية.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.