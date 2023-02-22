صور .. كسر أنبوب ماء الإفراز الثالث في اربيل

شفق نيوز/ كُسر الأنبوب الناقل لمياه مشروع الإفراز الثالث في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح اليوم الأربعاء لأسباب غير معروفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكسر حصل بالقرب من برلمان كوردستان على شارع 60 متري.

وقال أحد افراد فرق الصيانة في مديرية ماء أربيل عاكفون على إصلاح الكسر الحاصل في الأنبوب لإعادة توفير مياه الشرب للمناطق والأحياء التي تتغذى من مشروع ماء الإفراز الثالث.

وأوضح أن هذا الأنبوب يمد أحياء كوردستان ونوروز وشادي ومجموعة أخرى من المناطق المحيطة بها.