صور .. كسبة يتظاهرون في منطقة بإقليم كوردستان والبلدية تتعهد بحل مشكلتهم

شفق نيوز/ بعد أن تظاهر عدد من الكسبة الذين يعملون في عربات يبيعون الفواكه والخضروات في سوق قضاء "كلار" التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء ، لعدم السماح لهم بالعمل ، تعهد رئيس بلدية القضاء، بتنظيم أحوالهم ومنع وقوع الضرر عليهم وعلى باقي المواطنين على حد سواء.

وقال مراسل شفق نيوز ان عدداً من الكسبة الذين يعملون في عربات بيع الفواكه والخضروات في سوق "كلار" تظاهروا قبل ظهر اليوم بسبب منعهم من قبل اللجنة الأمنية وعدم السماح لهم بالوقوف في السوق.

بدوره أوضح أكرم صالح رئيس بلدية كلار في تصريح صحفي إن: لدى البلدية لجنة خاصة بتنظيم الكسبة وأصحاب العربات، وهي تستمع بصورة مستمرة لمطالبهم وكذلك لمطالب وآراء المواطنين .

وأضاف أنه، لدينا حوالي 300 كاسب لديه عربة في السوق، ومن ناحية أخرى لدينا 200 ألف مواطن ،مؤكدا وجود عدد من العربات في السوق باستمرار ، مما جعل الناس يتذمرون.

كما أشار رئيس البلدية إلى أنهم، "سينظمون أحوال الكسبة في الأسواق"، مؤكدا، "تخصيص مكانً لبائعي الفاكهة و الخضروات".