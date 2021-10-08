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صور .. أكثر من 2000 عنصر من قوات البيشمركة يدلون بأصواتهم في كركوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-08T09:26:04+0000
صور .. أكثر من 2000 عنصر من قوات البيشمركة يدلون بأصواتهم في كركوك

شفق نيوز/ أدلى المئات من عناصر البيشمركة اليوم الجمعة بأصواتهم في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية العراقية وذلك في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من 2000 مقاتل من قوات پيشمركه صوتوا في مركز "سركان" في ناحية قره هنجير.

وأضاف المراسل أنه تم تخصيص مركز لهم لأن اكثرهم من اهالي مدينة كركوك.

و انطلقت في العراق، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.

وشهدت مراكز الاقتراع في كركوك وديالى وصلاح الدين، انسيابية جيدة لعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة في عموم المناطق ومراكز الاقتراع، وفقا لمراسلي وكالتنا.

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