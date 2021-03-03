صور.. إقليم كوردستان ينهي استعداداته لاستقبال بابا الفاتيكان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إتمام استعداداتها لاستقبال بابا الفاتيكان فرانسيس، المزمع وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة المقبل.

وقال مدير عام شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف الكوردستانية، خالد البرت، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الاستعدادات اكتلمت لزيارة البابا إلى إقليم كوردستان ضمن زيارته للعراق، وهي زيارة تاريخية ننتظرها منذ العام 2000 ونحمد الرب أنها ستتحقق".

وأضاف أن "البابا سيلتقي عدداً من رجال الدين المسيحيين وكذلك كبار المسؤولين في حكومة الإقليم والأطراف السياسية ورجال دين من المكونات الأخرى وممثلي منظمات المجتمع المدني".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بوصول قوة عسكرية كبيرة إلى المحافظة لتأمين الحماية لزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن " قوة أمنية كبيرة من الفوج الرئاسي قوامها قرابة الـ300 عنصر أمن، وصلت اليوم الى ذي قار تهميدا لمسك الأرض استعدادا لزيارة البابا فرانسيس".

وبين المصدر، أن "القوة الأمنية سيكون مقرها في قيادة عمليات سومر، وستعمل على توفير الحماية للبابا والوفد المرافق له"، لافتا إلى أن "هذه القوة مخصصة لمثل هكذا مهام أمنية كبيرة".

وفي وقت سابق اليوم، أكد الباب فرانسيس، أنه ذاهب إلى العراق، الذي لم يتمكن البابا الراحل، يوحنا بولس، من التوجه إليه عام 2000، لأنه "لا يمكن خذل الناس مرة ثانية".

وناشد البابا فرنسيس، الذي من المقرر أن يتوجه إلى العراق يوم الجمعة، "الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة".

هذا ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية في العراق، حيث سقطت عشرة صواريخ على الأقل، اليوم الأربعاء، على قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية وعراقية، وأخرى تابعة للتحالف الدولي.

هذا ويجري بابا الفاتيكان، زيارة تاريخية إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتكون محطته الأولى بغداد، قبل أن ينتقل إلى النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، ليتوجه بعدها إلى مدينة أور الأثرية في ذي قار، حيث ولادة النبي إبراهيم، وقبل اختتام زيارته هذه سيتوجه إلى كل من محافظة نينوى وإقليم كوردستان.