صور .. إقليم كوردستان يصدر 6 طوابع بريدية خاصة بالزيارة التاريخية للبابا

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا يوم الأحد أن الوزارة أصدرت 6 طوابع بريدية خاصة بالزيارة التاريخية للبابا الى الاقليم.

صل البابا فرانسيس صباح اليوم الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته البابوية التاريخية إلى العراق.

وفور وصول الحبر الأعظم إلى مطار أربيل الدولي استقبله رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني إضافة إلى الشخصيات الدينية والمدنية.

وجرت مراسم استقبال رسمية مهيبة في مطار اربيل حيث اصطف العشرات من مختلف المكونات الدينية والقومية يرتدون زيهم الشعبي وبأيديهم أغصان الزيتون وسعف النخيل يلوحون بها الى الأعلى ترحيبا بقدوم الحبر الأعظم.