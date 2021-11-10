صور .. إقليم كوردستان يشرع بتسجيل لوحات السيارات باللغة الانكليزية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء الشروع بتسجيل لوحات المركبات باللغة الانكليزية للراغبين باستبدالها.

وقال المتحدث باسم المرور العامة المقدم فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نسترعي انتباه المواطنين وأصحاب المركبات كافة، وخاصة الذين يرغبون في تغيير لوحات سياراتهم إلى اللغة الانكليزية بأنهم يستطيعون الآن القيام بذلك في دائرة المرور".

وشدد على ضرورة استحصال (دفتر الخروجية) من جمارك أربيل لمركباتهم قبل البدء بمعاملة استبدال اللوحات الى اللغة الانكليزية، بخلافه فإن اي مواطن اذا تلاعب بلوحات التسجيل، أو قام باستبدالها في محال كماليات السيارات سيواجه عقوبة تصل إلى مليون دينار عراقي.

وكان وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، قد وافق على السماح للسائقين الذين يسافرون إلى خارج العراق على وضع لوحات باللغة الانكليزية ولكن بعدة شروط، وفقا لكتاب صادر عن الوزارة بتاريخ الخامس من شهر آب/ أغسطس الماضي.

وذكر الكتاب المذيل بتوقيع الوزير، أنه يُسمح لأصحاب السيارات المسجلة في مديريات المرور في (أربيل، والسليمانية، ودهوك) بإرفاق لوحات باللغة الانكليزية بسيارتهم شريطة طباعتها في تلك المديريات.

واشترطت الوزارة "تنظيم بطاقة تجوال خاصة للسيارة من قبل المديرية العامة للجمارك في إقليم كوردستان، ويُسمح لأصحابها بالسفر لأكثر من مرة" إلى خارج العراق.

ونوه الكتاب إلى أنه في حال السفر إلى خارج العراق والعودة فلا يلزم إزالة لوحة التسجيل المكتوبة باللغة الانكليزية.

وشددت الوزارة في كتابها على أنه في حال مخالفة الشروط أعلاه سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العجلة مقدارها 500 الف دينار عراقي يتم تحويل المبلغ على حساب مديرية المرور في الإقليم.

وحذرت الوزارة سائق العجلة ذات اللوحة المسجلة باللغة الانكليزية بأنه في حال مخالفته للفقرة الأولى المتعلقة بطباعة الرقم في مديريات المرور في محافظات الإقليم فإنه "سيتم حجز سيارته، وتتم محاكمته وفق المادة 279 من قانون العقوبات العراقي".