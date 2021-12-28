صور.. إقليم كوردستان يخصص 70 مليار دينار لانجاز طريق متطور

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الطرق والجسور في إدارة گرميان التابعة لاقليم كوردستان، عن تخصيص ٧٠ مليار دينار، لإنجاز الطريق الرابط بين قضاء كلار وقضاء كفري بطريقة هندسية متطورة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العمل جار في تشييد طريق (كلار - كفري) من قبل كوادر مديرية الطرق والجسور في گرميان وهو الآن في المرحلة الرابعة من مراحل الإنجاز وتعد المرحلة الأخيرة.

واضاف ان تكاليف المشروع هو ٧٠ مليار دينار تم تخصيصها من قبل حكومة إقليم كوردستان بهدف احياء مدينة گرميان والمناطق التابعة لها.

واشار البيان أن إنجاز هذا المشروع سيسهم بتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وسيسهم في تقليل الوقت للتنقل بين المدينتين.

وبين ان المشروع سيتم بأحدث المواصفات الهندسية وسيكون طريقا انموذجيا.