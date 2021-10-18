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صور.. قلعة اربيل تغص بالمحتفلين في ذكرى المولد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-18T09:23:10+0000
صور.. قلعة اربيل تغص بالمحتفلين في ذكرى المولد

شفق نيوز/ نظم سكان مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان احتفالية كبيرة بذكرى ميلاد نبي الاسلام محمد والذي صادف اليوم الاثنين.

وجاء تعبير السكان عبر تزيين محالهم والأماكن العامة باسم النبي محمد وأحاديثه، وكذلك بالآيات القرآنية، سيما قلعة اربيل حيث مركز المدينة.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، الشوارع المحيطة بالقلعة التاريخية وسط اربيل وهي تشهد طواف مئات المحتفلين وهم يرفعون يافطات ويصدحون بمدائح نبوية تمجد بالذكرى، كما استخدم المحتفلون أشكالاً مجسمة ترمز الى "الكعبة المشرفة" و"القبة الخضراء" حيث قبر النبي في المدينة المنورة، وجالوا بها عبر سيارات مزينة في الطرقات.

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