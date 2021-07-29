صور .. إقبال واسع وضغط كبير على مراكز التطعيم في دهوك

شفق نيوز/ تشهد مراكز التلقيح والفحص المختبري لكشف فيروس كورونا في محافظة دهوك إقبالاً واسعاً وضغطاً كبيراً من قبل السكان خاصة في الأيام القليلة مع تفاقم الإصابات بالوباء وصولها إلى معدلات خطيرة.

روند عبدالخالق مسؤول المختبر المركزي لصحة دهوك يقول لوكالة شفق نيوز، إن مراكز الفحص المختبري لفيروس كورونا تجري كل يوم 8000 فحص للمواطنين الذين يتوجهون الى المراكز لإجراء الفحوصات بينما كان العدد قبل عيد الاضحى الف فحص مختبري.

ويشير إلى أن 27 مركزا لفحص كورونا تواصل تقديم خدمات الفحص المختبري للمواطنين في عموم المحافظة، عازيا إقبال المواطنين الى مراكز الفحص بعد زيادة أعداد الإصابات وحالات الوفيات في المحافظة وخلال أيام قليلة بشكل ملفت.

وكشف الدكتور روند أن 18% بالمئة من ثمانية الآف فحص مختبري يصاب الأشخاص بفيروس كورونا وهو أعلى رقم سجلته محافظة دهوك منذ تفشي الفيروس، موضحا أن عدد الإصابات في اليوم الواحد يصل الى اكثر من الف اصابة اضافة الى تسجيل حالات وفاة كثيرة منذ تفشي الفيروس في المحافظة.

وحذر مدير المختبر المركزي لصحة دهوك من كارثة صحية إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه، مشيرا الى ان اسباب ارتفاع اعداد الاصابات واغلبها من سلالة دلتا تعود الى الاختلاط بين فئات المجتمع خلال ايام عيد الاضحى، وتوافد السائحين إلى مناطق دهوك دون الالتزام بالتوجيهات الصحية

من جانب آخر يتوجه المواطنون بأعداد كبيرة إلى مراكز التلقيح لتحصين أنفسهم من فيروس كورونا.

آواز ابراهيم ملقحة في مركز لتلقي اللقاح تقول لشفق نيوز ان اكثر من 1500 شخص يراجعون يوميا مركز التلقيح هذا، وذلك بعد زيادة المخاوف عقب ارتفاع حالات الاصابة والوفيات في دهوك، منوهة إلى توفر لقاحي استرازينيكا وسينوفارم الصيني في المركز.

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر قد حذر يوم الأربعاء من خروج الوضع الصحي عن السيطرة جراء التفاقم الكبير بمعدل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، مشددا على ضرورة أن تتعاون جميع الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية للحد من انتشار الوباء.

يذكر ان محافظة دهوك سجلت خلال اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة الاف اصابة بفايروس كورونا كما سجلت اكثر من عشرين حالة وفاة تعتبر الأكبر منذ تفشي الفيروس في المحافظة.