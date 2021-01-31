صور .. إقبال واسع على الطيور البرية والدجاج والأوز في أربيل

شفق نيوز/ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن اذا كنت تريد الحصول على طيور برية أو العصافير يجب عليك ان تحجز مسبقا بسبب الإقبال الكبير عليها في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ويبلغ سعر العصفور الواحد 500 دينار عراقي بينما تتراوح أسعار الطيور البرية ما بين سبعة آلاف ولغاية عشرة آلاف، فيما الحمام فيباع بسعر ألفي دينار عراقي للطائر.

ويقول علي أحمد صاحب بيع محل بيع الطيور البرية في السوق المخصص لبيع الحيوانات قرب قلعة اربيل الاثرية: كانت الطلبات تتم في المساء وتتواصل لليوم التالي.

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، اليوم بعنا أكثر من 30 نوعا من طيور "سوسك" ما يُعرف بـ"طائر الزرزور" لان هناك اقبالا كبيرا عليه وإذا لم تحجز مسبقا لن تحصل عليه. وكذا الحال للعصافير يقول: الاقبال عليها كبير.

فيما يقول مريوان قاسم إنه: منذ مدة يجوب السوق بحثا عن أنواع جيدة من الطيور البرية، ولكن قد نفد اغلبها وطلب منه اصحاب المحال أن يحجزها مسبقا من الآن وصاعداً لكي يحظى بها.

وعن سبب رغبته بها يقول قاسم: إن طعمها مختلف بكثير عن دجاج مزارع الدواجن لانه تربيتها في المنازل وبين فترة وأخرى نقوم بشرائها.

وتزدهر تجارة بيع أوز المزرعة والبط والدجاج المحلي مع حلول فصل الشتاء في اربيل لما توفره اطباق تلك اللحوم من سعرات مع إنخفاض درجات الحرارة.