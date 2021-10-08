صور.. إقبال كثيف على عملية التصويت الخاص في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بدأ النازحون والقوات الأمنية والبيشمركة في إقليم كوردستان، صباح الجمعة، بعملية التصويت الخاص، حيث يحق لأكثر من 331 ألف ناخب المشاركة بالاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية.

وتشمل عملية التصويت الخاصة 225 الفاً و851 ناخباً من القوات الأمنية والبيشمركة، بالإضافة إلى 105 آلاف و754 شخصاً من النازحين ونزلاء السجون.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز في مدن الإقليم، إن إقبال المصوتين من القوات الأمنية والبيشمركة بدا كثيفاً مع بداية فتح صناديق الاقتراح في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وانطلقت في العراق، يوم الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "التصويت الخاص سيشمل ثلاث فئات حيث سيصوت مليوناً و75 ألفاً و727 منتسبا من الصنوف الأمنية والعسكرية المختلفة، وان عدد النازحين المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ 120 ألفاً و126 نازحاً، أما نزلاء السجون فسيشارك 676 نزيلاً للإدلاء بأصواتهم".

وأوضحت الغلاي أن "القوات الامنية والعسكرية خُصص لها 595 مركزاً انتخابياً تضم 2584 محطة انتخابية في عموم العراق لضمان انسيابية التصويت وعدم التزاحم، فيما خُصص للنازحين 86 مركزاً تضم 309 محطات موزعة على 27 مخيماً للنازحين، أما نزلاء السجون فلديهم 6 محطات انتخابية موزعة بواقع 2 في السليمانية، ومحطة واحدة في اربيل، واخرى في دهوك، ومثلها في المثنى وواسط".

من جانبها كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن خطتها لتأمين عمليتي الاقتراع الخاص والعام.

وأوضح المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أنه "لن يتم فرض حظر التجوال الشامل خلال يومي الاقتراع، لكن سيتم تحديد الحركة بين المحافظات".

وأردف بالقول، "أما داخل المحافظات ستكون الطرق مفتوحة لغرض توفير الانسيابية التامة لتنقل الناخبين وتوجههم بكل أريحية للإدلاء بصوتهم".

وأضاف الخفاجي، أن "خطة خاصة وضعت لعملية نقل صناديق الاقتراع، حيث جرى تخصيص قوة جوية لنقلها بمشاركة سلاح الجو وطيران الجيش، وستوضع في مخازن داخل قواعد أو ثكنات عسكرية، خصصت لهذا الأمر".

وأوضح أن "القوات الأمنية مستعدة لتوفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع والناخبين بشكل عام، كما أن سلاح الجو العراقي سيؤمن الانتخابات أيضاً بطلعات جوية على مدار الساعة، للحيلولة دون حدوث أي خرق، بالإضافة إلى مشاركة طائرات الدرونز (طائرات من دون طيار) في عملية تأمين الانتخابات أيضاً".

وخلص المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إلى القول إن "القطعات الأمنية بصنوفها كافة، منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وعلى أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات آمنة".

ومن المقرر أن يجرى الاقتراع العام الأحد المقبل، إذ يحق لنحو 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، وفق إحصاءات رسمية.

ووفق مفوضية الانتخابات، يشارك في الانتخابات 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.