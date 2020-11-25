صور.. إقبال كبير على المواد الغذائية قبيل حظر تجوال كامل في القامشلي

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة القامشلي في كوردستان سوريا، يوم الأربعاء، أزدحاماً كبيراً قبيل يوممن بدءحظر التجوال الكامل في المدينة.

وقررت الإدارة الذاتية الكوردية السبت، فرض حظر تجوال كامل في مدن (الحسكة، قامشلو، الطبقة والرقة) بدءاً من يوم الخميس 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ولغاية 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وجاء قرار الإدارة استناداً إلى تقييم "هيئة الصحة" وتزايد عدد الإصابات والوفيات نتيجة انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في مدن وقرى المنطقة.

ويشمل الحظر إغلاقاً تاماً للمرافق العامة، ومحال بيع المواد الغذائية ودور العبادة والمحال التجارية والصناعية والمدارس والجامعات ورياض الأطفال ووقف حركة الحافلات والبولمانات- الحافلات-.

وأقبل الأهالي في مدينة القامشلي منذ الصباح الباكر على شراء حاجياتهم من مواد غذائية وخبز وخضار وفواكه بكميات مضاعفة تغطي حاجتهم لغاية انتهاء فترة الحظر.

وقال أحمد علي من أهالي مدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز إن "قرار الحظر تسبب بأزمة غير مسبوقة في الأسواق مع زيادة الطلب على المواد الغذائية والمنظفات والمستلزمات الرئيسية".

ونوه علي إلى أن "الأسعار اليوم ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالأيام القليلة الماضية حيث ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 50% وكذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية من سكر وأرز وزيت ولحوم".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية الكوردية بشمال وشرق سوريا إلى 6784 حالة منها 185 حالة وفاة و983 حالة شفاء بحسب هيئة الصحة في الإدارة الذاتية.