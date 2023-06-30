صور .. إقبال كبير على المناطق السياحية والمصايف في إقليم كوردستان خلال أيام العيد

شفق نيوز/ توافد عدد كبير من السيّاح إلى المناطق السياحية التابعة لإدارة منطقة "سروان" المستقلة في إقليم كوردستان خلال أيام عيد الأضحى الذي شارف على الإنتهاء.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المستقلة، فإن السيّاح قصدوا مصيف "گلي علي بەگ"، و"بيخال"، و"جنديان"، والمراكز السياحية في "رواندز "، و"چومان"، و"حاجي عمران".

هذا ولم يشر البيان إلى احصائية بالارقام عن أعداد السياح الذين زاروا "سوران" خلال الأيام الثلاثة للعيد.

وكانت هيئة السياحة في اقليم كوردستان قد اعلنت، يوم الخميس، عن اعداد السياح الذين دخلوا الإقليم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت رئيسة الهيئة امل جلال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "خلال الاشهر الستة الماضية من هذا العام دخل الاقليم أربعة ملايين سائح".

واضافت ان "خطة الهيئة السنوية والخطة الطويلة التي تصل لثمانية أعوام تركز وتهدف الى زيادة اعداد السياح في كل عام من خلال جملة من المشاريع السياحية الجاذبة للسياح في مختلف مناطق الاقليم".

وأشارت جلال إلى أن "الهيئة في طور اكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ العديد من المشاريع السياحية في دوكان ودربنديخان وحلبجة وسرجنار وغيرها من مناطق السليمانية".

وأكدت أن "الهيئة الان تعمل على تنفيذ قرابة 76 مشروعاً سياحياً في عموم الاقليم وذلك للوصول الى مستوى الطموح ومن خلاله نستطيع الاعتماد على السياحة كبديل عن واردات الطاقة وتحقيق المقولة العلمية".