صور.. إقبال كبير على الزي الكوردي من قبل نساء عربيات

شفق نيوز/ تمثل الأزياء الشعبية الهوية الاجتماعية والوطنية للشعوب والمكونات التي تنتمي إليها، إلا أن بعض الأزياء تجذب أنظار الآخرين لدقة تصميمها أو لجماليتها أو لمشاركة أصحابها الأصليين في تجربتهم، وهو ما حققه الزي النسوي الكوردي حيث اجتذب الكثير من النساء العربيات.

يقول كوران حميد لوكالة شفق نيوز، وهو خياط وصاحب محل لبيع الاقمشة الكوردية في اربيل، عاصمة الإقليم، انه خلال موسم الربيع الحالي قام بتفصيل وخياطة الزي الكوردي النسوي للنساء العربيات اكثر من الكورديات.

ويؤكد ان هناك "رغبة كبيرة" من قبل النساء والفتيات من وسط وجنوب العراق على الزي الكوردي، مبيناً أن الأمر لا يقتصر على النساء العربيات المقيمات في إقليم كوردستان، بل أن الطلبات تأتيه من خارج الإقليم ويقوم بتلبيتها وإرسال الملابس عن طريق خدمة التوصيل السريع الداخلي.

وعن كيفية اختيار انواع الاقمشة واخذ القياسات، يوضح كوران "لدينا موقع على الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلاله يتم اختيار نوع ولون القماش ثم يرسلون لنا القياسات ونحن نخيطها ونرسلها بسيارات الأجرة".

ويشير كوران إلى أنه خلال فصل الربيع الحالي "تلقيت مئات الطلبات من بغداد وذي قار والبصرة واغلب مدن الوسط والجنوب، بل أنهم يدفعون مبالغ اضافية للاسراع في خياطتها وارسالها لهم، والحقيقة استغربنا من كثرة الطلبات هذا العام، إذا فاق عدد النساء العربيات اللاتي طلبن الزي الكوردي، عدد النساء الكورديات".

وعن اسعار ونوعية الاقمشة التي يختارونها، يقول كوران "الأسعار تتراوح ما بين 50 دولاراً وصولا الى 600 دولار، وأحياناً تصل كلفة بعض الأطقم الى نحو 1000 دولار".

وتتكون الملابس الكردية في الأغلب من ثلاث قطع يشترط أن تكون متناسقة مع بعض، ولا تأتي جاهزة وانما يجب خياطتها وفق المقاسات المطلوبة للشخص الذي يريدها.