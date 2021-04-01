صور.. إقبال كبير على الرز المحلي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تشهد الأسواق في مدن إقليم كوردستان إقبالاً لافتاً على شراء الرز الكوردي في السنوات الأخيرة، وخصوصاً خلال فصل الربيع وشهر رمضان، مما شجع المزارعين على توسيع المساحات المزروعة ومضاعفة الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف.

يقول كوفان سعيد، صاحب محل لبيع الرز الكوردي في مدينة عقرة بمحافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز "الإقبال أصبح كبيرا على الرز في عقرة، يوميا نبيع كميات كبيرة ونتلقى طلبات في اربيل والسليمانية، بالاضافة الى الاستهلاك المحلي".

ويضيف "نبيع مئات الكيلو غرامات يومياً بالجملة والمفرد وخلال فصل الربيع وقرب حلول شهر رمضان يصبح الاقبال على شراء الرز أكبر".

ويتميز الرز الكوردي بكون حباته مستديرة نوعاً ما، وملمسه طبشوري أبيض اللون، وقد زاد انتاجه في إقليم كوردستان عاماً بعد عام، حيث وصل انتاج هذا العام إلى ثلاثة اضعاف الانتاج عن السنوات الخمس الماضية، بحسب ما يؤكد المتحدث باسم دائرة زراعة عقرة، فاضل مصطفى.

ويوضح مصطفى في حديثه لوكالة شفق نيوز "في عام 2019 تمت زراعة 10 آلاف و900 دونم بإنتاج بلغ 9265 طنا، وفي عام 2020 بلغت مساحة الأراضي المزوعة بالرز 11 ألفاً و540 دونما بانتاج وصل إلى 11 ألفاً و500، والتوقعات تشير الى ارتفاع الانتاج خلال العام الحالي".

ويضيف مصطفى "تبدأ زراعة الرز في عقرة عادة مع انتهاء الربيع وبداية الصيف، وتُزرع ثلاثة انواع منه، نوع يسمى (ستة اشهر) وبالكوردي يسمونه (شةش مةيي)، واخر (خمسة اخرى) بكةس نةديتة والنوع الثالث بثلاثة اشهر".

ولكن بحسب سعيد فإن الاقبال الكبير دائما على (شةش مةيي) ونوع اخر يسمونه (الصدري) وهو ذو رائحة طيبة مشابهة لزر العنبر الذي يزرع بمنطقة المخشاب ولكن يتميز بطول حباته وبياض لونه.