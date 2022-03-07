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صور.. قائممقام أربيل يجري جولة على مخازن المواد الغذائية ويطمئن السكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-07T07:57:53+0000
صور.. قائممقام أربيل يجري جولة على مخازن المواد الغذائية ويطمئن السكان

شفق نيوز/ أجرى قائممقام أربيل نبز عبد الحميد، يوم الإثنين، جولة على مخازن المواد الغذائية لمتابعة ارتفاع أسعار تلك المواد وخصوصاً مادة زيت الطعام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قائممقام أربيل زار المخازن الكبيرة للمواد الغذائية في المدينة والتي يتم فيها تخزين المواد المستوردة من دول الجوار والدول الأوروبية بغية السيطرة على الأسواق وعدم ارتفاع الأسعار.

وقال عبد الحميد لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع الأسعار جاء نتيجة الطلب الكبير على المواد الغذائية"، مشيراً الى أن "المواد المخزنة في مخازن مدينة أربيل تكفي لستة أشهر قادمة".

وشهدت الأسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، لا سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية - الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان.

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